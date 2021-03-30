Стилизованный под комикс шпионский шутер XIII для ПК временно отдают бесплатно

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Сюжет игры XIII строится вокруг того, что президент США убит, а игрок выступает в качестве главного подозреваемого. За главным героем охотятся ФБР, ЦРУ и банда убийц. При этом ГГ потерял память.

Игра сделана в стилистике комикса. В XIII есть много жестоких сцен. Можно, например, убить противника куском стекла или ножом в глаз. Кроме того, в игре используется приём «картинка в картинке».