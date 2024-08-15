Сторонний магазин приложений для iOS отменил платную подписку из-за Epic Games

Опубликовано 15 августа 2024, 23:26
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Сторонний магазин приложений для iOS отменил платную подписку из-за Epic GamesИ их гранта
AltStore PAL, сторонний магазин приложений для iOS, доступный в ЕС, объявил об отмене ежегодной абонентской платы в размере € 1,50 благодаря значительному гранту от Epic Games. Подписка, которая ранее взималась для компенсации «технологического сбора» Apple для сторонних магазинов приложений, больше не потребуется.
Компания Epic Games, известная своими популярными играми, такими как Fortnite, предоставила AltStore «мегагрант». Хотя точная сумма гранта не разглашается.
AltStore подтвердил, что существующие подписчики больше могут не платить. Компания также намекнула на будущее обновление, чтобы выразить «признательность» таким пользователям, хотя подробности этого жеста пока не раскрываются.
Epic Games при этом всё ещё работает над Epic Games Store для iOS и уже отправила ее вместе с Fortnite и Rocket League Sideswipe в Apple для окончательного утверждения.
Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
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