Стратегию о войне СССР с разными странами и другие игры Command & Conquer продают со скидками

Действие игры происходит в альтернативной вселенной, в которой Советский Союз не распался. В Red Alert 3 руководители СССР решают устранить Альберта Эйнштейна в прошлом, чтобы Альянс не получил технологии, обеспечившие ему преимущество в войне. Игра стоит 249 рублей вместо 999 рублей. Также в распродаже участвует дополнение Red Alert 3: Uprising.

Помимо этого по сниженной цене можно купить Command & Conquer 3: Tiberium Wars (174 рубля вместо 699). Это игра о войне в будущем. Также Steam предлагает купить сборник Command & Conquer: Remastered Collection.