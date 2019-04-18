Стример Fortnite попал в список самых влиятельных людей планеты

Тайлер Блевинс (Tyler Blevins), играющий под ником Ninja, имеет более 13 миллионов подписчиков на Twitch. Он зарабатывает около $500 тысяч в месяц на трансляциях игры Fortnite. В марте прошлого года Блевинс провёл совместную трансляцию с рэпером Дрейком и установил рекорд по количеству одновременных зрителей.

Внесение Блевинса в список прокомментировал футболист Джон JuJu Смит (John JuJu Smith-Schuster). По его словам, Ninja сделал многое для того, чтобы сформировать современный гейминг.

Помимо Блевинса, в список входят Папа Римский Франциск, Мишель Обама, Дональд Трамп и Марк Цукерберг.