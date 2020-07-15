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Стримера игр заблокировали за «пропаганду христианства»
Он навязывал свою религию мусульманину
СМИ рассказали, что в Twitch на днях стримера игр заблокировали за «пропаганду христианства».
Речь идёт о пользователе Dr. Witnesser. Сообщается, что он начал «пропагандировать» другому пользователю христианство, но тот оказался мусульманином. Dr. Witnesser же заявил, что собеседник «попадёт в ад, если не примет в свою жизнь Иисуса».
Отмечается, что своеобразная проповедь проходила в многопользовательской игре Fortnite. Dr. Witnesser забанили на Twitch на неделю. Он обвинил платформу в запрете доносить аудитории слово Божье. Более того, стример хочет подать в суд на Twitch из-за «религиозной дискриминации». Отмечается, что часть пользователей социальных сетей не поддержала Dr. Witnesser и обвинила его в некорректном поведении.