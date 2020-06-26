Стримеров игр начали пожизненно блокировать за домогательства

Платформа уже заблокировала нескольких стримеров. Пользовательницы начали жаловаться на домогательства с 20 июня. К 23 июня число людей, рассказавших о проблеме, достигло 70 человек. В частности, в домогательствах обвинили стримеров SayNoToRage и BlessRNG. Также тысячи пользователей устроили акции blackouttwitch, в ходе которых прекратили стримы на день и призвали обратить внимание на ситуацию.

Что интересно, во многих случаях домогательства произошли не на Twitch, поэтому администрация площадки задействует дополнительную информацию для принятия решения по блокировке.

Twitch также расширил списки оскорбительных никнеймов пользователей и запрещённых слов, а ещё пообещал обновить правила поведения на платформе.