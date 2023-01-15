Студия видеоигр "Пролетариат" отказывается признавать профсоюз

"Ну, чего вы ожидали?" - написал тогда в Twitter Альянс работников студии Proletariat, намекая на то, что работники студии с таким названием не могли пройти мимо идеи объединиться в профсоюз.

Однако в начале этой недели руководство Proletariat сообщило, что вместо признания профсоюза оно проведет анонимное голосование через Национальное управление по трудовым отношениям США.

Ранее владелец студии Proletariat, компания Activision Blizzard, была обвинена в использовании “тактики сдерживания” в отношении создания профсоюзов во время переговорах с двумя другими своими дочерними компаниями, которые проголосовали за объединение в профсоюз, Raven Software и Blizzard Albany.