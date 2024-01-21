Суд, дисквалификация: мужчина вернул свой рекорд в игре 80-х

Спор начался в 2018 году, когда один из геймеров обвинил Митчелла в использовании эмулятора для побития рекордов, а не официального, немодифицированного оборудования, которое обычно требуется. Компания Twin Galaxies провела расследование и удалила результаты Митчелла со своего сайта и из Книги рекордов Гиннесса. Митчелл всегда отрицал обвинения и подал иск против Twin Galaxies. Стороны пришли к соглашению в 2023 году, но его условия не разглашаются.

Новый анализ, проведенный инженером-экспертом, имеющим опыт в эмуляции видеоигр, показал, что визуальные артефакты, наблюдаемые в записи одной из игр Митчелла, могли быть вызваны старением компонентов игровой платы.

В своем заявлении Митчелл сказал, что он испытывает «облегчение и удовлетворение» от разрешения спора. Он сказал, что планирует продолжить заниматься своими «незаконченными делами в другом месте».