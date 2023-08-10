Суд встал на сторону Apple в борьбе c Epic Games: но временно

Эти правила ограничивают возможности разработчиков приложений для iOS направлять пользователей к альтернативным способам оплаты. Хотя конкретная причина решения не была указана, отказ был отмечен на официальном сайте Верховного суда.

Ранее окружной суд вынес решение в пользу Epic, заявив, что Apple нарушила калифорнийский закон о недобросовестной конкуренции, запретив разработчикам использовать внешние ссылки для направления пользователей к способам оплаты за пределами App Store. Однако в июле Девятый окружной апелляционный суд приостановил исполнение этого решения, предоставив Apple 90 дней для обращения в Верховный суд с просьбой о пересмотре. Компания Epic призвала Верховный суд отменить решение Девятого округа, заявив, что оно будет иметь негативные последствия как для нее самой, так и для других разработчиков и потребителей.