Опубликовано 16 ноября 2024, 16:061 мин.
Суд запретил сценаристу работать над компьютерной игрой«Продолжение» Disco Elysium
Сложная история студий-наследников Disco Elysium усложнилась иском против Арго Туулика, сценариста и соучредителя Summer Eternal. Райаз Мула, председатель конкурирующей студии Longdue, добился судебного запрета на продолжение работы Туулика над проектами Summer Eternal до апреля 2025 года.
© Studio ZA/UM
Туулик, известный своими работами над персонажами в Disco Elysium, утверждает, что ZA/UM, его бывший работодатель, и Мула сотрудничают для «подавления его деятельности». Он предоставил письма с обвинениями в нарушении контрактов и конфиденциальности.
Longdue, работающая над собственной RPG в духе Disco Elysium, заявляет, что конфликт возник из-за нарушения Тууликом соглашений, заключённых во время его краткосрочной работы в студии.
Суд принял сторону Longdue.