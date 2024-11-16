Суд запретил сценаристу работать над компьютерной игрой

Туулик, известный своими работами над персонажами в Disco Elysium, утверждает, что ZA/UM, его бывший работодатель, и Мула сотрудничают для «подавления его деятельности». Он предоставил письма с обвинениями в нарушении контрактов и конфиденциальности.

Longdue, работающая над собственной RPG в духе Disco Elysium, заявляет, что конфликт возник из-за нарушения Тууликом соглашений, заключённых во время его краткосрочной работы в студии.

Суд принял сторону Longdue.