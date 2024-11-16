Игры
Опубликовано 16 ноября 2024, 16:06
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Суд запретил сценаристу работать над компьютерной игрой

«Продолжение» Disco Elysium
Сложная история студий-наследников Disco Elysium усложнилась иском против Арго Туулика, сценариста и соучредителя Summer Eternal. Райаз Мула, председатель конкурирующей студии Longdue, добился судебного запрета на продолжение работы Туулика над проектами Summer Eternal до апреля 2025 года.
Суд запретил сценаристу работать над компьютерной игрой

© Studio ZA/UM

Туулик, известный своими работами над персонажами в Disco Elysium, утверждает, что ZA/UM, его бывший работодатель, и Мула сотрудничают для «подавления его деятельности». Он предоставил письма с обвинениями в нарушении контрактов и конфиденциальности.

Longdue, работающая над собственной RPG в духе Disco Elysium, заявляет, что конфликт возник из-за нарушения Тууликом соглашений, заключённых во время его краткосрочной работы в студии.

Суд принял сторону Longdue.

Источник:PCGamer
Автор:Максим Многословный
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