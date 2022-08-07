Super Mario 64 превратили в хоррор-игру

Принцесса больше не кажется привлекательной

Парень получает предложение от девушки прийти к ней в гости, приходит, а там творится что-то странное: все заточены в картины, и чтобы освободить их, нужно побороть монстра.... Да, это сюжет классической игры Super Mario 64. Хоть он и звучит жутко, игра на самом деле не пугающая. Энтузиаст решил это исправить.