Super Mario 64 превратили в хоррор-игру

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Super Mario 64 превратили в хоррор-игруПринцесса больше не кажется привлекательной
Парень получает предложение от девушки прийти к ней в гости, приходит, а там творится что-то странное: все заточены в картины, и чтобы освободить их, нужно побороть монстра.... Да, это сюжет классической игры Super Mario 64. Хоть он и звучит жутко, игра на самом деле не пугающая. Энтузиаст решил это исправить.
Новая хоррор-игра по Марио выглядит как мод от первого лица, но на самом деле это сделанный полностью с нуля фанатский проект. Пока готова лишь короткая играбельная демоверсия, но её создатель Клаудио Мондин (Claudio Mondin) надеется сделать что-то более существенное.
Вот и трейлер игры-хоррора: