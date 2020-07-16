Сверхреалистичный симулятор пилота от Microsoft будут продавать на десяти дисках

Физические копии Microsoft Flight Simulator в Европе выпустит компания Aerosoft. Она подтвердила, что в коробке с игрой будут находиться печатное руководство пользователя и десять двухслойных DVD-дисков.

Сам код симуляции занимает относительно немного места, но под виртуальный мир выделено примерно 90 ГБ. И это всё, не считая патчей и загружаемого контента. Чтобы установить Microsoft Flight Simulator, потребуется 150 ГБ свободного места на жёстком диске.

Это, как отмечают журналисты, делает игру одной из самых амбициозных в истории. Её релиз ожидается 18 августа. Графику Microsoft Flight Simulator можно оценить в этом трейлере: