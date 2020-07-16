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Сверхреалистичный симулятор пилота от Microsoft будут продавать на десяти дисках
Для установки нужно 150 ГБ свободного места на диске
Стало известно, что физическое издание сверхреалистичного симулятора пилота Microsoft Flight Simulator будут продавать на десяти дисках. Да, на них будут все данные, необходимые для запуска игры.
Физические копии Microsoft Flight Simulator в Европе выпустит компания Aerosoft. Она подтвердила, что в коробке с игрой будут находиться печатное руководство пользователя и десять двухслойных DVD-дисков.
Сам код симуляции занимает относительно немного места, но под виртуальный мир выделено примерно 90 ГБ. И это всё, не считая патчей и загружаемого контента. Чтобы установить Microsoft Flight Simulator, потребуется 150 ГБ свободного места на жёстком диске.
Это, как отмечают журналисты, делает игру одной из самых амбициозных в истории. Её релиз ожидается 18 августа. Графику Microsoft Flight Simulator можно оценить в этом трейлере: