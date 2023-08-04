Свой эмулятор получила даже такая неизвестная консоль, как Zeebo

Zeebo была призвана предложить доступные игровые возможности на тех рынках, где ее более известные конкуренты были недоступны для большинства людей. Приставка поддерживалась компанией Qualcomm, обладала функцией 3G и имела около 40 игр от крупнейших разработчиков, таких как Activision, Capcom и EA.

Уникальность Zeebo заключалась в том, что она использовала исключительно цифровые загрузки, отказавшись от дисков и картриджей. Несмотря на инновационный подход, стратегия консоли не оправдала ожиданий, и к 2011 году она прекратила свою деятельность. Обещанные в будущем запуски в Китае и России так и не состоялись, и Zeebo полностью исчезла с игровой сцены.

Однако у поклонников Zeebo появился проблеск надежды: инженер-программист Tuxality работает над созданием эмулятора для игр этой консоли. Первые результаты работы уже были продемонстрированы, хотя и присутствуют некоторые графические проблемы, характерные для ранних версий эмуляторов.