Свой эмулятор получила даже такая неизвестная консоль, как Zeebo

Свой эмулятор получила даже такая неизвестная консоль, как ZeeboКоторая использовала продукты Qualcomm
Один из разработчиков взялся воскресить забытую часть игровой истории - игровую консоль Zeebo. Этот малоизвестный конкурент Wii, Xbox 360 и PS3 был выпущен в 2009 году только в двух странах - Бразилии и Мексике.
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Zeebo была призвана предложить доступные игровые возможности на тех рынках, где ее более известные конкуренты были недоступны для большинства людей. Приставка поддерживалась компанией Qualcomm, обладала функцией 3G и имела около 40 игр от крупнейших разработчиков, таких как Activision, Capcom и EA.
Уникальность Zeebo заключалась в том, что она использовала исключительно цифровые загрузки, отказавшись от дисков и картриджей. Несмотря на инновационный подход, стратегия консоли не оправдала ожиданий, и к 2011 году она прекратила свою деятельность. Обещанные в будущем запуски в Китае и России так и не состоялись, и Zeebo полностью исчезла с игровой сцены.
Однако у поклонников Zeebo появился проблеск надежды: инженер-программист Tuxality работает над созданием эмулятора для игр этой консоли. Первые результаты работы уже были продемонстрированы, хотя и присутствуют некоторые графические проблемы, характерные для ранних версий эмуляторов.
Тем не менее, эта разработка не может не радовать любителей сохранения игровой индустрии, ведь даже такие малоизвестные проекты, как Zeebo, сыграли свою роль в истории игр и заслуживают того, чтобы их сохранили для будущих поколений.