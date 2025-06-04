Switch 2 идет с защитной пленкой из коробки — почему не стоит её снимать

Согласно официальной инструкции для Европы, речь идёт не просто о заводской защите от царапин, а о специальной противоосколочной плёнке, предназначенной для предотвращения разлёта стекла при повреждении дисплея.

Подобный подход уже использовался в модели Switch OLED, а до этого — в складных смартфонах вроде первого Galaxy Fold, где снятие важной защитной прослойки приводило к поломке.

Также в руководстве содержится ряд дополнительных рекомендаций. Nintendo советует использовать консоль при температуре от +5 до +35 °C, избегать пыли, влаги и дыма, а также заряжать аккумулятор хотя бы раз в полгода, даже если вы временно не пользуетесь устройством.

Joy-Con нового поколения тоже имеют свои особенности. Не следует клеить наклейки на плечевые кнопки — это может повлиять на работу магнитов, фиксирующих контроллеры.

А при активации нового режима управления мышью желательно использовать коврик, чтобы не повредить поверхность.