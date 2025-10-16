Switch 2 побила рекорд в США — это самая быстропродаваемая консоль в стране

По данным аналитика Мэта Пискателлы из агентства Circana, за первые три месяца после релиза устройство разошлось тиражом 2,4 млн экземпляров, обогнав прежнего рекордсмена — PlayStation 4, которая в своё время продалась тиражом 2,2 млн за аналогичный период.

Аналитик отметил, что продажи Switch 2 смогли компенсировать двузначное падение спроса на PlayStation 5, Xbox Series X/S и оригинальную Switch. Более того, спрос на новую консоль оказался на 77% выше, чем у первой Switch на аналогичном этапе жизненного цикла.

Интересно, что рекорд поставлен несмотря на рост цен на игровое «железо» в США. Средняя стоимость проданных консолей увеличилась на 12,3%, до $453 за устройство. Тем не менее, совокупные траты на игровое оборудование выросли на 20% по сравнению с прошлым годом.