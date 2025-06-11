Switch 2 стала самым успешным стартом за всю историю Nintendo — 3,5 млн консолей за 4 дня

Это самый успешный старт в истории компании — ни одно другое устройство Nintendo ранее не продавалось такими темпами в аналогичный срок.

Switch 2 пришла на смену оригинальной Switch и получила обновлённый дизайн, более крупный и отзывчивый экран, а также переработанные контроллеры Joy-Con 2 с магнитным креплением.

Кроме того, консоль обзавелась заметно более мощной начинкой, что позволяет запускать технически сложные игры и открывает новые возможности в геймплее.

Одним из главных нововведений стала функция GameChat — она позволяет быстро запускать голосовой или видеочат с друзьями, а также делиться изображением с экрана прямо во время игры. Для этого достаточно нажать новую кнопку «C» на Joy-Con 2.

Вместе с консолью в продажу поступил комплект Nintendo Switch 2 Mario Kart World Set с предустановленной эксклюзивной игрой Mario Kart World.