Switch 2 «столкнули» со Steam Deck: быстрее загружается, дольше живет, но уступает в Cyberpunk

Новинка от Nintendo оказалась быстрее при запуске системы и дольше работает без подзарядки, однако уступает в скорости загрузки игр.

Так, полная загрузка Switch 2 занимает всего 12 секунд, тогда как у Steam Deck — 36 секунд. Перезагрузка также быстрее у Switch 2 — 14 секунд против 43 у Deck. Однако при запуске Cyberpunk 2077 Deck вырывается вперед: 13 секунд против 27 на Switch 2.

В плане автономности Switch 2 снова выигрывает — она выдерживает 2 часа и 7 минут в Cyberpunk, в то время как Steam Deck разряжается уже через 1 час и 16 минут.

По разрешению и частоте кадров Switch 2 демонстрирует в среднем более стабильную производительность, особенно в менее требовательных играх. Однако в тяжелых проектах, как Cyberpunk 2077, Deck сохраняет преимущество.

Вывод: Switch 2 — более сбалансированная консоль с акцентом на удобство и автономность, тогда как Deck сохраняет лидерство в мощности.