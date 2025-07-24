Switch 2 установил рекорд продаж на родине, в Японии — более 1,5 млн консолей за 5 недель

По данным Famitsu, это самый быстрый старт продаж игровой приставки с 1996 года — втрое быстрее, чем у первой версии Switch. При этом Switch 2 обошёл по темпам даже такие хиты, как Game Boy Advance и PlayStation 2.

Одним из драйверов стал комплект с гоночной игрой Mario Kart World — её тираж превысил миллион копий всего за месяц.

Хотя дизайн приставки остался знакомым, улучшения в экране и производительности заметны. При этом японская версия оказалась на 10 000 йен дешевле американской — всего 49 980 йен (примерно $340), что помогло привлечь покупателей на фоне роста цен.

Из-за высокого спроса, в Японии наблюдается дефицит консоли. Новинка распродаётся моментально, а на перепродаже её предлагают на 30% дороже.

Отметим, что Nintendo планирует скорый релиз новых игр, включая Donkey Kong Bananza и Pokémon Legends ZA, а цель продаж на первый год — 15 млн штук.