Сюжет, карта и т.д: слиты гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2

Сюжет, карта и т.д: слиты гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2Бесплатный пиар
Прошло два дня, разработчики нового S.T.A.L.K.E.R. не выполнили требований группы "Вестник “Того Самого” Сталкера” во "ВКонтакте". За это фанаты игровой серии опубликовало более 16 гигабайт данных, относящихся к разрабатываемой игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl: сюжет, концепты, карты - все, что вы любите.
Фото: GSC Game World
Краткое содержание архива будет ниже, скачать его вы можете в группе "Вестник “Того Самого” Сталкера”.
Карта игрового мира.
Различные дизайн-документы, артбуки, концепты и так далее.
Немного информации о будущих дополнениях.
Описание сюжетных предметов и сюжетных роликов.
Появление и смерть ключевых персонажей, ответы на главные сюжетные вопросы.
Подробности проработки игрового мира.
Кадры из разных билдов игры.
Множество рабочих материалов.
О том, что в руках фанатов есть все эти данные стало известно 13 марта. Чтобы не публиковать эти материалы, они предложили разработчикам "переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России" и извиниться перед игроками из этих стран, а также потребовали вернуть русскую локализацию в игру.