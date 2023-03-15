Сюжет, карта и т.д: слиты гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2

Краткое содержание архива будет ниже, скачать его вы можете в группе "Вестник “Того Самого” Сталкера”.

Карта игрового мира.

Различные дизайн-документы, артбуки, концепты и так далее.

Немного информации о будущих дополнениях.

Описание сюжетных предметов и сюжетных роликов.

Появление и смерть ключевых персонажей, ответы на главные сюжетные вопросы.

Подробности проработки игрового мира.

Кадры из разных билдов игры.

Множество рабочих материалов.

О том, что в руках фанатов есть все эти данные стало известно 13 марта. Чтобы не публиковать эти материалы, они предложили разработчикам "переосмыслить свое отношение к игрокам из Беларуси и России" и извиниться перед игроками из этих стран, а также потребовали вернуть русскую локализацию в игру.