Опубликовано 08 апреля 2026, 04:47
Так выглядит портативная консоль GameMT с отсоединяемым экраном

Можно использовать как отдельный геймпад
GameMT работает над необычной игровой консолью на Android — E5 Modx. Чем она привлекла внимание СМИ? Отсоединяемым экраном. Оставшаяся нижняя часть превращается в беспроводной геймпад. Более того, вместо экрана после можно установить специальное крепление для телефона. Изображения устройства нашли в Сети.
© Royibeila

Технические характеристики, правда, довольно скромные. Процессор MediaTek Helio P60, 3 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 32 или 64 гигабайта. Экран имеет разрешение 1024×768.

© Royibeila

Пока это только прототип: уже напечатан 3D-образец и выпущены рекламные изображения в чёрном, оранжевом и красном цветах.

Ни цены, ни даты выхода компания пока не называет.