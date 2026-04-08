Так выглядит портативная консоль GameMT с отсоединяемым экраном

Опубликовано 08 апреля 2026, 04:471 мин.
Так выглядит портативная консоль GameMT с отсоединяемым экраномМожно использовать как отдельный геймпад
GameMT работает над необычной игровой консолью на Android — E5 Modx. Чем она привлекла внимание СМИ? Отсоединяемым экраном. Оставшаяся нижняя часть превращается в беспроводной геймпад. Более того, вместо экрана после можно установить специальное крепление для телефона. Изображения устройства нашли в Сети.
© Royibeila
Технические характеристики, правда, довольно скромные. Процессор MediaTek Helio P60, 3 гигабайта оперативной памяти и накопитель на 32 или 64 гигабайта. Экран имеет разрешение 1024×768.
Пока это только прототип: уже напечатан 3D-образец и выпущены рекламные изображения в чёрном, оранжевом и красном цветах.
Ни цены, ни даты выхода компания пока не называет.