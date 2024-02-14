«Тамагочи для хакеров» Flipper Zero получил новый модуль от raspberry pi

Новое дополнение, получившее название Video Game Module, работает на микроконтроллере RP2040, разработанном Raspberry Pi, и может запускать игры, написанные на C, C++ и MicroPython.

Модуль оснащен сенсорами для отслеживания движений рук, 3-осевым гироскопом и 3-осевым акселерометром, что позволяет включать функции наклона и тряски в играх. Однако, учитывая небольшой 1,4-дюймовый монохромный экран Flipper Zero, Video Game Module предоставляет видеовыход на внешние дисплеи, превращая сам Flipper Zero в контроллер, а игру можно запустить на настоящем экране.

Flipper Zero — это цифровой швейцарский нож, изначально предназначенный для хакеров, но благодаря своей открытой архитектуре может взаимодействовать с устройствами посредством различных технологий.