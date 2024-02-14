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Игры
Опубликовано 14 февраля 2024, 04:30
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«Тамагочи для хакеров» Flipper Zero получил новый модуль от raspberry pi

Теперь можно играть
Flipper Zero, цифровой мультитул, который уже широко используется для хакинга и управления домашними системами, теперь может также служить игровой платформой благодаря сотрудничеству с Raspberry Pi.

Новое дополнение, получившее название Video Game Module, работает на микроконтроллере RP2040, разработанном Raspberry Pi, и может запускать игры, написанные на C, C++ и MicroPython.

Модуль оснащен сенсорами для отслеживания движений рук, 3-осевым гироскопом и 3-осевым акселерометром, что позволяет включать функции наклона и тряски в играх. Однако, учитывая небольшой 1,4-дюймовый монохромный экран Flipper Zero, Video Game Module предоставляет видеовыход на внешние дисплеи, превращая сам Flipper Zero в контроллер, а игру можно запустить на настоящем экране.

Flipper Zero — это цифровой швейцарский нож, изначально предназначенный для хакеров, но благодаря своей открытой архитектуре может взаимодействовать с устройствами посредством различных технологий.

Источник:Engadget
Автор:Булат Кармак
Теги:
#хакер
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#игра
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#технологии
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