Тамагочи и Quake вошли в Зал славы видеоигр

GoldenEye 007, выпущенная в 1997 году для Nintendo 64, прославилась благодаря инновационному режиму мультиплеера на четверых игроков. Игра, основанная на фильме о Джеймсе Бонде, продалась более 8 миллионами копий и открыла путь для таких хитов, как Halo.

Quake от id Software, дебютировавшая в 1996 году, установила новый стандарт с полностью 3D-движком. Её код до сих пор частично используется в современных играх, а поддержка моддинга и онлайн-мультиплеера заложила основы киберспорта.

Defender, аркада 1981 года, повысила планку сложности, а Tamagotchi, цифровой питомец 1996 года, объединил игрушки и видеоигры, повлияв на жанр симуляторов. Выбор осуществлялся из 12 финалистов, включая Angry Birds и Call of Duty 4, на основе их влияния, популярности и географического охвата.