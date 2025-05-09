Игры
Опубликовано 09 мая 2025, 14:02
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Тамагочи и Quake вошли в Зал славы видеоигр

2025 года
Зал славы видеоигр в The Strong National Museum of Play в Рочестере, штат Нью-Йорк, пополнился четырьмя легендарными играми: GoldenEye 007, Quake, Defender и Tamagotchi, сообщает Engadget. На церемонии отметили вклад этих игр в индустрию и поп-культуру.
Тамагочи и Quake вошли в Зал славы видеоигр

© Bethesda Softworks

GoldenEye 007, выпущенная в 1997 году для Nintendo 64, прославилась благодаря инновационному режиму мультиплеера на четверых игроков. Игра, основанная на фильме о Джеймсе Бонде, продалась более 8 миллионами копий и открыла путь для таких хитов, как Halo.

Quake от id Software, дебютировавшая в 1996 году, установила новый стандарт с полностью 3D-движком. Её код до сих пор частично используется в современных играх, а поддержка моддинга и онлайн-мультиплеера заложила основы киберспорта.

Defender, аркада 1981 года, повысила планку сложности, а Tamagotchi, цифровой питомец 1996 года, объединил игрушки и видеоигры, повлияв на жанр симуляторов. Выбор осуществлялся из 12 финалистов, включая Angry Birds и Call of Duty 4, на основе их влияния, популярности и географического охвата.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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