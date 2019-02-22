Танковый экшн World of Tanks запускает подарки к 23 февраля

Компания Wargaming запустила праздничные подарки ко Дню защитника отечества, 23 февраля, в играх World of Tanks и World of Tanks Blitz.

Зашедшие в World of Tanks 23 февраля игроки попадут в праздничный ангар. Участники игрового события «Охота на разведчика» могут получить необычную машину — колесный премиум-танк 8 уровня Panhard EBR 75. Для этого с 21 февраля по 7 марта нужно присоединиться к событию, состоящему из 10 этапов, и выполнить необходимые боевые задания. В премиум-магазине можно получите скидку на машину в 10% за каждый выполненный этап.

Также в премиум-магазине ожидают специальные предложения: наборы с игровыми запасами и скидками до 70%, пакеты с тематическими стилями к празднику со скидкой до 31% и заманчивые снижения цен на премиум-танки 8 уровня СТГ «Гвардеец», СТГ и Primo Victoria.

Любителям мобильных танковых боев World of Tanks Blitz могут предлагается акция «Советские танки на марше». Она продлится с 22 февраля 8:00 по московскому времени по 25 февраля 8:00. Акция включает скидки до 50% на исследуемую технику СССР, утроенный опыт за первую победу и так далее.