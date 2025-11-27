Тарантино воссоздал «потерянный» эпизод из «Убить Билла»… в Fortnite

Epic Games и Тарантино совместно воссоздали сюжет, используя движок Unreal Engine и модели персонажей Fortnite. Главной героиней эпизода станет Юки Юбари — сестра Го Го Юбари, которую многие помнят по оригинальному фильму.

Премьера «Yuki's Revenge» в Fortnite состоится 30 ноября. Сеанс можно будет найти в верхнем ряду раздела Discover, «двери» откроются за 30 минут до начала. Для тех, кто предпочитает кино, эпизод покажут с 5 декабря в ограниченном прокате в США, Канаде и Великобритании.