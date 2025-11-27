Тарантино воссоздал «потерянный» эпизод из «Убить Билла»… в Fortnite

Опубликовано 27 ноября 2025, 18:301 мин.
Тарантино воссоздал «потерянный» эпизод из «Убить Билла»… в FortniteПокажут в кинотеатрах
Недавно интерес к франшизе «Убить Билла» Квентина Тарантино вспыхнул вновь с выходом специальной версии фильма, что объединил два фильма 2003 и 2004 годов. А теперь увидеть «потерянный» эпизод под названием «Yuki's Revenge» можно будет в игре Fortnite.
© Epic Games
Epic Games и Тарантино совместно воссоздали сюжет, используя движок Unreal Engine и модели персонажей Fortnite. Главной героиней эпизода станет Юки Юбари — сестра Го Го Юбари, которую многие помнят по оригинальному фильму.
Премьера «Yuki's Revenge» в Fortnite состоится 30 ноября. Сеанс можно будет найти в верхнем ряду раздела Discover, «двери» откроются за 30 минут до начала. Для тех, кто предпочитает кино, эпизод покажут с 5 декабря в ограниченном прокате в США, Канаде и Великобритании.