Тарифы Трампа спровоцировали повышение цен на три модели Nintendo Switch

Тарифы Трампа влияют на рост стоимости производства и доставки электроники. Отсюда исходит повышение всех издержек.

Помимо консолей Switch, Switch Lite и Switch OLED, в США подорожают и другие товары Nintendo: ряд аксессуаров для новой приставки Switch 2, фигурки amiibo и будильник с музыкой из игр Nintendo.

Цены на саму консоль Switch 2, а также на игры и подписки для обеих платформ (Switch и Switch 2) пока останутся прежними. Однако в будущем компания, скорее всего, изменит и эти цены.

На сколько конкретно вырастут цены, пока не известно. Сейчас Nintendo Switch стоит $299, Switch Lite — $199, Switch OLED — $349, Switch 2 — $449.