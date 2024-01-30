Технический директор Blizzard выторговал себе 10 лет бесплатного World of Warcraft перед увольнением

Опубликовано 30 января 2024, 09:00
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Технический директор Blizzard выторговал себе 10 лет бесплатного World of Warcraft перед увольнениемДо 2033 года
Масштабные сокращения в Blizzard и игровом подразделении Microsoft привели к увольнениям, особенно для тех, кто переехал работать в Blizzard из других стран. Однако один из уволенных сотрудников, проявив известную хитрость, добился себе небольшой компенсации перед уходом — десятилетней бесплатной игры World of Warcraft.
На прошлой неделе бывший главный технический директор Blizzard Адам Холискей поделился в социальной сети своим последним «приемом» перед уходом из компании. Как ответственный за техническую сторону продуктов, он активировал бонус сотрудника — десятилетний бесплатный доступ к World of Warcraft сроком до 14 октября 2033 года. Это означает, что за этот период, несмотря на увольнение, ему не придется платить ни цента (за исключением дополнительных контентов) за игру.
Холискей заявил, что бесплатное время на игру — это давно известное преимущество для сотрудников и не является кражей собственности компании. Другие пользователи также подтвердили, что попытки активации бонуса в период ухода приводили к перегрузке веб-сайта генерации ключей.