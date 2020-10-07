Технологию повышения качества графики NVIDIA использовали для игры в разрешении 213 х 160 пикселей

Официально NVIDIA DLSS — это технология рендеринга на базе искусственного интеллекта (ИИ). Цель методики — повысить или сохранить частоту кадров при более высоких разрешениях и настройках. Благодаря технологии видеокарта обрабатывает изображение, например, не в 4K, а в 2K, «дорисовывая» недостающие пиксели.

Как видно из ролика 2kliksphilip, игра в разрешении 427 х 240 с помощью NVIDIA DLSS становится игрой в разрешении 1280 х 720 пикселей. В игре Control автор даже продемонстрировал, как 213 х 160 пикселей превращаются в 640 x 480. Смотрится всё ещё ужасно, но могло быть намного хуже. А вот в разрешениях побольше результат всё-таки впечатляющий.