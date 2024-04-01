По данным InsiderGaming, для получения этого желанного значка в игре должен появиться специальный графический режим PS5 Pro. Этот режим сможет «похвастаться» PSSR для повышения разрешения 4K, но не настоящего, а с помощью программных возможность, своеобразным «растягиванием» изображения, постоянными 60 FPS и усовершенствованной или дополнительной трассировкой лучей. Стоит ли всё это покупки отдельной консоли — выбор за вами.

Слухи указывают на то, что запуск PS5 Pro состоится в конце 2024 года. Ожидается, что по сравнению с базовой PS5 Pro получит: