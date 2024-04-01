Опубликовано 01 апреля 2024, 03:45
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Текстуры, дальность прорисовки? Нет, маркировка «PS5 Pro Enhanced» — это про FPSПро трассировку лучей не забываем
Для игр под PS5 Pro появится специальная маркировка. Новая утечка информации говорит о том, что Sony введет маркировку «PS5 Pro Enhanced» для обозначения игр, использующих возможности PS5 Pro, о которой ходят слухи. Но есть нюанс.
По данным InsiderGaming, для получения этого желанного значка в игре должен появиться специальный графический режим PS5 Pro. Этот режим сможет «похвастаться» PSSR для повышения разрешения 4K, но не настоящего, а с помощью программных возможность, своеобразным «растягиванием» изображения, постоянными 60 FPS и усовершенствованной или дополнительной трассировкой лучей. Стоит ли всё это покупки отдельной консоли — выбор за вами.
Слухи указывают на то, что запуск PS5 Pro состоится в конце 2024 года. Ожидается, что по сравнению с базовой PS5 Pro получит:
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Увеличение производительности трассировки лучей в 4 раза
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Увеличение тактовой частоты процессора на 10%
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На 28% более быстрая память
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Повышение производительности рендеринга на 45%.