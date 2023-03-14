Tele2 разрешил менять минуты на бонусы в игре «Мир танков»

Как следует из пресс-релиза Tele2, за бонусы можно «прокачать» технику и навыки. Клиентам Tele2 доступны номиналы от 50 до 500 минут, а также такие бонусы:

В игре «Мир танков»: 1 день премиума за 50 минут; снаряжение за 100 минут; 3 дня премиума за 150 минут.

В игре «Мир кораблей»: бонусы за 100 минут; 3 млн кредитов за 350 минут; крейсер «Варяг» за 500 минут.

Кроме того, накопленные минуты можно обменять на фильмы от Wink, трафик в соцсетях и стриминговых сервисах, скидки на смартфоны и умные устройства, кофе или билеты в музей.

Обменять минуты на бонусы в играх можно в разделе «Управление минутами и Гб» в приложении или на сайте оператора. После подтверждения обмена абонент получит в SMS промокод для активации на портале Lesta Game Center. Акция продлится до 15 июня 2023 года, количество промокодов ограничено.