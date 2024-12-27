Игры
Опубликовано 27 декабря 2024, 08:13
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TelevisionStats выяснили, какие сериалы пиратят чаще всего

Игра кальмаров возглавляет список
Самые скачиваемые через торрент телешоу на сегодняшний день демонстрируют большой интерес как к вернувшимся хитам, так и к новым сериалам. Лидером является «Игра кальмара», по данным televisionstats.com. Следом за ним идет недавно вышедший сериал по «Дюне».
TelevisionStats выяснили, какие сериалы пиратят чаще всего
© Ferra

Среди других популярных сериалов — Silo (Apple TV+), The Simpsons (FOX) и What If… (Disney+) — все они заняли высокие позиции в рейтингах торрентов.

TelevisionStats выяснили, какие сериалы пиратят чаще всего

© Televisionstats.com

Yellowstone, Arcane и Star Wars: Skeleton Crew замыкают первую десятку, показывая уже устойчивый интерес как к давно существующим, так и к новым франшизам.

На тот момент, когда вы будете читать эту статью, рейтинг может измениться, но основная тендеция сохранится.