TelevisionStats выяснили, какие сериалы пиратят чаще всего

Опубликовано 27 декабря 2024, 08:131 мин.
TelevisionStats выяснили, какие сериалы пиратят чаще всегоИгра кальмаров возглавляет список
Самые скачиваемые через торрент телешоу на сегодняшний день демонстрируют большой интерес как к вернувшимся хитам, так и к новым сериалам. Лидером является «Игра кальмара», по данным televisionstats.com. Следом за ним идет недавно вышедший сериал по «Дюне».
Среди других популярных сериалов — Silo (Apple TV+), The Simpsons (FOX) и What If… (Disney+) — все они заняли высокие позиции в рейтингах торрентов.
Yellowstone, Arcane и Star Wars: Skeleton Crew замыкают первую десятку, показывая уже устойчивый интерес как к давно существующим, так и к новым франшизам.
На тот момент, когда вы будете читать эту статью, рейтинг может измениться, но основная тендеция сохранится.