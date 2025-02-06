Теперь Doom запустили и на чипе внутри Apple-переходника с Lightning на HDMI

Сделав джейлбрейк чипа адаптера, на котором работает упрощенная версия iOS, разработчик смог установить и запустить игру Doom. Видеозапись игры выводилась на монитор, подключенный к адаптеру.

Технологические энтузиасты уже давно находят креативные способы заставить Doom работать на любом оборудовании. Им как-то удалось запустить его на тачбаре MacBook Pro.

Но это совсем другая история.