«Теперь можно умереть спокойно»: разработчик добавил в Cyberpunk 2077 звук чавканья

Крупиньский решил, что отсутствие этого звука — это упущение, которое стоит исправить, и вдохновился шуткой, постоянно звучавшей в подкасте Niezatapialni. Хотя это не входило в его обычные обязанности, он взял на себя ответственность за это дело. Крупиньский участвовал во внутренних обсуждениях, вел переговоры с продюсерами и саунд-дизайнерами и наконец увидел, что его видение воплотилось в недавнем обновлении 2.11. «Теперь я могу спокойно умереть», — заявил он, отмечая свое «самое значимое влияние» на игру.

Обновление 2.11 также устранило многочисленные ошибки и проблемы геймплея, от исправления финишеров ближнего боя до регулировки частоты погонь. Кроме того, в нем были реализованы ранее анонсированные функции, такие как полноценная система метро и взаимодействие с романтическими партнерами.