Теперь официально: Roblox заблокирован Роскомнадзором

По мнению ведомства, на этой платформе массово и неоднократно размещали материалы, оправдывающие терроризм и экстремизм, а также содержащие призывы к насилию. Ещё одной причиной блокировки стала пропаганда ЛГБТ-тематики*.

РКН также заявил, что Roblox часто используется преступниками для общения с детьми. Они знакомятся с несовершеннолетними в игровых чатах, а затем могут переходить к реальным угрозам, вымогательству личных фото или склонению к опасным действиям.

Регулятор неоднократно требовал от администрации Roblox удалить опасный контент, но платформа не справилась с этой задачей.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.