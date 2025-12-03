Теперь официально: Roblox заблокирован Роскомнадзором

Опубликовано 03 декабря 2025, 18:041 мин.
Теперь официально: Roblox заблокирован РоскомнадзоромИз-за опасного контента
Да, в России ограничили доступ к популярной среди детей игровой онлайн-платформе Roblox. Это сделал Роскомнадзор, пишут РИА Новости.
© Roblox
По мнению ведомства, на этой платформе массово и неоднократно размещали материалы, оправдывающие терроризм и экстремизм, а также содержащие призывы к насилию. Ещё одной причиной блокировки стала пропаганда ЛГБТ-тематики*.
РКН также заявил, что Roblox часто используется преступниками для общения с детьми. Они знакомятся с несовершеннолетними в игровых чатах, а затем могут переходить к реальным угрозам, вымогательству личных фото или склонению к опасным действиям.
Регулятор неоднократно требовал от администрации Roblox удалить опасный контент, но платформа не справилась с этой задачей.
*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.