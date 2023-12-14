Теперь в Xbox можно играть и в VR-очках, даже не имея рядом консоли

Теперь в Xbox можно играть и в VR-очках, даже не имея рядом консолиXbox Cloud Gaming выходит на гарнитуры Meta* Quest
Захватывающая новость для владельцев Meta* Quest 2, 3 и Pro — Xbox Cloud Gaming официально появилась на ваших гарнитурах. Если у вас есть Xbox Game Pass Ultimate, совместимый контроллер, надежное интернет-соединение и последнее обновление для Quest, вы можете погрузиться в обширную библиотеку игр, включая Starfield, Cocoon и Halo Infinite, на виртуальном экране.
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Выберите один из четырех размеров виртуального экрана и наслаждайтесь захватывающим игровым процессом. Meta* позволяет играть в виртуальном пространстве, оформленном в тематике Xbox, или использовать прозрачный режим VR-устройств. Совместимость распространяется на геймпады Xbox, PlayStation 4 и Nintendo Switch Pro, а поддержка PS5-геймпадов появится в ближайшее время.
А еще Microsoft порадовала поклонников Xbox, представив ранее новый холодильник в форме популярной игровой консоли, а также объявлением о сотрудничестве с американским производителем часов Meister Watches для создания уникальных часов.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена