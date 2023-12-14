Теперь в Xbox можно играть и в VR-очках, даже не имея рядом консоли

Выберите один из четырех размеров виртуального экрана и наслаждайтесь захватывающим игровым процессом. Meta* позволяет играть в виртуальном пространстве, оформленном в тематике Xbox, или использовать прозрачный режим VR-устройств. Совместимость распространяется на геймпады Xbox, PlayStation 4 и Nintendo Switch Pro, а поддержка PS5-геймпадов появится в ближайшее время.

А еще Microsoft порадовала поклонников Xbox, представив ранее новый холодильник в форме популярной игровой консоли, а также объявлением о сотрудничестве с американским производителем часов Meister Watches для создания уникальных часов.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена