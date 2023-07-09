Тест в 50 играх и всего на 5% быстрее прошлого поколения, или «почему RTX 4060 Ti — отстой»

Эти результаты говорят о том, что RTX 4060 Ti может оказаться не самым лучшим выбором, особенно учитывая ее цену в 400 долларов. Несмотря на схожую цену с RTX 3060 Ti, последняя в настоящее время доступна в США по более низкой цене.

Важно отметить, что сравнение проводилось без учета таких функций, как DLSS, которые могут повысить производительность в некоторых играх, однако это наиболее честный тест, так как используется именно «железо».