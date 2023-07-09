Тест в 50 играх и всего на 5% быстрее прошлого поколения, или «почему RTX 4060 Ti — отстой»Видимо, компания делает акцент на DLSS
GeForce RTX 4060 Ti, новейшая видеокарта от Nvidia, получает неоднозначные отзывы с точки зрения производительности. Hardware Unboxed, популярный канал на YouTube, провел тесты, сравнивая RTX 4060 Ti с RTX 3060 Ti в 50 современных играх в разрешениях 1080p и 1440p. Небольшой спойлер: видео называется «почему RTX 4060 Ti — отстой».
Результаты показали, что среднее преимущество RTX 4060 Ti в производительности составило 8% при разрешении 1080p.
Однако при сравнении двух карт в разрешении 1440p преимущество RTX 4060 Ti составило всего 5%, а в восьми играх она даже проиграла.
Эти результаты говорят о том, что RTX 4060 Ti может оказаться не самым лучшим выбором, особенно учитывая ее цену в 400 долларов. Несмотря на схожую цену с RTX 3060 Ti, последняя в настоящее время доступна в США по более низкой цене.
Важно отметить, что сравнение проводилось без учета таких функций, как DLSS, которые могут повысить производительность в некоторых играх, однако это наиболее честный тест, так как используется именно «железо».