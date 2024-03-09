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Игры
Опубликовано 09 марта 2024, 18:45
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Тестировщики игр Activision создали крупнейший в США профсоюз в сфере видеоигр

Около 600 человек
Знаковый шаг для игровой индустрии: около 600 тестировщиков качества (QA) в издательстве Activision успешно создали профсоюз. Activision Quality Assurance United-CWA, официально сертифицированный 8 марта, стал крупнейшим профсоюзом работников видеоигр в США.

Усилиям по созданию профсоюза в значительной степени способствовало соглашение о трудовом нейтралитете, заключенное между организацией Communications Workers of America (CWA) и компанией Microsoft в 2022 году. Это соглашение упростило процесс создания профсоюза для сотрудников Microsoft и ее дочерних компаний, включая недавно приобретенную Activision Blizzard.

QA компании отвечают за тщательное тестирование видеоигр, выявление ошибок и глюков перед выпуском. Эти должности часто недооцениваются в индустрии, несмотря на их важнейший вклад в успех игры.

Это не первое «знакомство» Microsoft с профсоюзами работников видеоигр. В 2023 году компания признала профсоюз, созданный 300 QA-тестерами в ZeniMax Online Studios. Это признание добавилось к уже существующим профсоюзам в Blizzard Albany и Raven Software.

Рост профсоюзов работников видеоигр происходит на фоне неспокойного периода в индустрии, отмеченного частыми увольнениями.

Источник:The Verge
Автор:Максим Многословный
Теги:
#игры
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#сша
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#тестирование