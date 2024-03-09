Тестировщики игр Activision создали крупнейший в США профсоюз в сфере видеоигр

Усилиям по созданию профсоюза в значительной степени способствовало соглашение о трудовом нейтралитете, заключенное между организацией Communications Workers of America (CWA) и компанией Microsoft в 2022 году. Это соглашение упростило процесс создания профсоюза для сотрудников Microsoft и ее дочерних компаний, включая недавно приобретенную Activision Blizzard.

QA компании отвечают за тщательное тестирование видеоигр, выявление ошибок и глюков перед выпуском. Эти должности часто недооцениваются в индустрии, несмотря на их важнейший вклад в успех игры.

Это не первое «знакомство» Microsoft с профсоюзами работников видеоигр. В 2023 году компания признала профсоюз, созданный 300 QA-тестерами в ZeniMax Online Studios. Это признание добавилось к уже существующим профсоюзам в Blizzard Albany и Raven Software.

Рост профсоюзов работников видеоигр происходит на фоне неспокойного периода в индустрии, отмеченного частыми увольнениями.