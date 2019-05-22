The Sims 4 раздают бесплатно всем желающим

Компания Electronic Arts начала аттракцион неслыханной щедрости — симулятор жизни The Sims 4 предлагается в платформе цифровой дистрибуции Origin совершенно бесплатно.

Для бесплатной загрузки доступна базовая версия The Sims 4 без многочисленных дополнений, которые разработчики успели понавыпускать за почти прошедшие с момента релиза пять лет. Обычная стоимость стандартного издания составляет 1999 рублей. Предложение действует до 28 мая 2019 года.

Четвёртая по счету из серии игр The Sims разработана компанией Maxis и доступна в версиях для Windows и MacOS. Она получила довольно сдержанные отзывы, которые не заметили большого прорыва по сравнению с третьей частью The Sims.