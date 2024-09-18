The Sims 5 отменили

Вице-президент EA и генеральный менеджер The Sims, Кейт Горман, пояснила, что вместо создания новой части с нуля, команда сфокусируется на расширении вселенной The Sims разными способами.

Одним из таких проектов является Project Rene, который ранее считался новой основной игрой серии.

Однако теперь стало ясно, что это отдельный проект, нацеленный на привнесение многопользовательского режима в игру. Более того, The Sims 4 также получит режим мультиплеера в будущем обновлении, поэтому пока неясно, какое место займет Project Rene.

По словам EA, серия перейдет к новым форматам, предлагая игрокам больше возможностей. Это включает в себя разнообразные игры, которые охватят различные категории жанра симуляции жизни.

Несмотря на отмену The Sims 5, EA обещает продолжать развивать The Sims 4 и предложить опыт, которого ожидают игроки от новой части.