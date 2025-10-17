The Verge: ROG Xbox Ally — самая дорогая и самая сырая «консоль» от Microsoft

По словам автора, новинки не соответствуют духу Xbox, а ощущаются скорее как обычные Windows-устройства, обернутые в геймерский корпус.

Консоли работают на Windows 11 и об этом постоянно напоминают пользователю. От многоступенчатой установки до проблем с навигацией и запуском игр.

The Verge отмечает, что даже младшая модель за $599 не поддерживает нативные Xbox-игры — запуск возможен только через версии для ПК или облачный стриминг.