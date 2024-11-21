То, чего все ждали с самого релиза: PlayStation Portal получила поддержку облака

Опубликовано 21 ноября 2024, 13:301 мин.
То, чего все ждали с самого релиза: PlayStation Portal получила поддержку облакаДля гейминга
Sony наконец решила расширить возможности PlayStation Portal (геймпада с экраном) с помощью нового обновления. Оно позволит пользователям стримить игры из облака напрямую на Portal без необходимости подключения к PlayStation 5.
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Ранее Portal был ограничен функцией удалённой игры, требующей PS5 и зачастую той же сети для лучшей производительности, таким образом устройство нельзя было назвать полноценной портативной консолью, но и от обычного планшета его многое отличало. С новым обновлением игроки смогут наслаждаться играми в дороге при наличии стабильного интернета. Sony рекомендует минимальную скорость соединения 7 Мбит/с для стриминга в 720p и 13 Мбит/с для 1080p.
Обновление открывает доступ к более чем 120 играм в бета-версии, ограниченным каталогом PlayStation Plus Premium. Подписка стоит $ 18 в месяц.
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