То, чего все ждали с самого релиза: PlayStation Portal получила поддержку облака

Ранее Portal был ограничен функцией удалённой игры, требующей PS5 и зачастую той же сети для лучшей производительности, таким образом устройство нельзя было назвать полноценной портативной консолью, но и от обычного планшета его многое отличало. С новым обновлением игроки смогут наслаждаться играми в дороге при наличии стабильного интернета. Sony рекомендует минимальную скорость соединения 7 Мбит/с для стриминга в 720p и 13 Мбит/с для 1080p.

Обновление открывает доступ к более чем 120 играм в бета-версии, ограниченным каталогом PlayStation Plus Premium. Подписка стоит $ 18 в месяц.

«Родила царица в ночь…» ©