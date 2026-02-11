Toyota представила собственный игровой движок

Движок может помочь создавать наглядные 3D-инструкции по использованию автомобиля, показывать окружающую обстановку и т.д.

Fluorite, по словам разработчиков, должен работать быстрее и стабильнее конкурентов даже на менее производительном «железе». Движок тесно связан с набором инструментов Flutter и способен обеспечивать “качественную графику, сопоставимую с уровнем игровых консолей”.

Впрочем, проект пока находится на ранней стадии развития. Команда Toyota ищет партнёров среди инженеров и компаний, чтобы совместно развивать технологию.