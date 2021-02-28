Традиционную выставку видеоигр E3 снова отменили

Как пишет «Коммерсант», в календаре мероприятий на 2021 выставка E3 указана как «отменённая». Ранее организаторы говорили, что в 2021 году выставка пройдёт с 15 по 17 июня.

Несмотря на отмену офлайн-мероприятия, в каком-то другом формате E3 всё же состоится. Сообщается, что ассоциация разработчиков развлекательного ПО (ESA) хочет «трансформировать опыт E3 в 2021 году». В скором времени организаторы расскажут о нюансах проведения выставки. Скорее всего, будут проведены прямые трансляции и выпущены демоверсии игр.

Напомним, что выставка E3 проходит с 1995 года. В 2017 году она стала доступна не только для прессы, но и для обычной публики. В 2020 году её отменили из-за пандемии.