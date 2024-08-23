Опубликовано 23 августа 2024, 03:00
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Трейлер фильма «Мегалополис» удалили из-за фейковых цитат критиков“Мы облажались”
Lionsgate пошла на беспрецедентный шаг, удалив трейлер к своему фильму "Мегалополис" после скандала со сфабрикованными цитатами критиков, включенными в рекламный материал.
© Lionsgate
Студия представила трейлер, но быстро столкнулась с негативной реакцией после того, как выяснилось, что цитаты, приписанные критикам, не были подлинными. Представитель Lionsgate опубликовал заявление, в котором признал ошибку: "Lionsgate немедленно отзывает трейлер фильма "Мегалополис". Мы приносим искренние извинения критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе и American Zoetrope за эту непростительную ошибку в нашем процессе проверки. Мы облажались. Мы сожалеем".
Опровержение стало серьезным позором для Lionsgate, а также для режиссера фильма Фрэнсиса Форда Копполы и его продюсерской компании American Zoetrope, пишет Deadline.