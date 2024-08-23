Трейлер фильма «Мегалополис» удалили из-за фейковых цитат критиков

Студия представила трейлер, но быстро столкнулась с негативной реакцией после того, как выяснилось, что цитаты, приписанные критикам, не были подлинными. Представитель Lionsgate опубликовал заявление, в котором признал ошибку: "Lionsgate немедленно отзывает трейлер фильма "Мегалополис". Мы приносим искренние извинения критикам, а также Фрэнсису Форду Копполе и American Zoetrope за эту непростительную ошибку в нашем процессе проверки. Мы облажались. Мы сожалеем".

Опровержение стало серьезным позором для Lionsgate, а также для режиссера фильма Фрэнсиса Форда Копполы и его продюсерской компании American Zoetrope, пишет Deadline.