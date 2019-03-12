Трейлер новой экранизации игры DOOM получил рекордное количество дизлайков

После провала оригинального фильма Doom 2005 года выпуска многие поклонники легендарного шутера смирились с тем, что Doom лучше остаться только игрой. Но в Голливуде рассудили иначе и решили создать новую экранизацию. Создатели уже опубликовали трейлер Doom: Annihilation.

Судя по всему, Doom: Annihilation решил пойти по стопам Doom 2005, поскольку количество негативных отзывов у него зашкаливает. Сам трейлер выполнен в традициях не самых лучших фильмов 90-х годов прошлого века. Кстати, создатели игры, id Software и Bethesda Softworks, уже открестились в социальных сетях от своей причастности к фильму.

Режиссёром и автором сценария стал Тони Джильо (Tony Giglio), отметившийся в боевиках «Смертельная гонка 2» и «Смертельная гонка 3». На главные роли взяли столь же малоизвестных Эми Мэнсон (Amy Manson), Хари Диллона (Hari Dhillon), Луиса Мэндилора (Louis Mandylor) и Нину Бергман (Nina Bergman).

Сюжет разворачивается вокруг группы космодесантников, получивших сигнал бедствия с марсианской лунной базы, повторяя завязку фильма 2005 года.

Выход фильма запланирован на 2019 год.