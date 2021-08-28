Трек российской группы появится в игре Death Stranding Director's Cut Коллаборация, которую мы заслужили

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Трек российской группы появится в игре Death Stranding Director's Cut Коллаборация, которую мы заслужилиРечь о группе Ильи Найшуллера Biting Elbows
Знаменитый разработчик игр Хидео Кодзима поделился со своими подписчиками в Twitter новостью о том, что в грядущей расширенной версии игры Death Stranding Director's Cut появится трек российской рок-группы — Biting Elbows.
Отметим, что группа была образована в 2008 году кинорежиссером Ильей Найшуллером и барабанщиком Ильей Кондратьевым. Первый, к слову, известен по таким киноработами, как «Хардкор» и «Никто». Помимо прочего Кодзима заявил, что Найшуллер является “гением музыки и видео XXI века”.
Российский музыкант и режиссер, в свою очередь, поделился твитом, в котором поблагодарил главу Kojima Productions, отметив, что очень рад стать частью Death Stranding Director's Cut.
Напомним, что релиз Death Stranding Director's Cut запланирован на 25 сентября.