Игры
Опубликовано 07 июля 2026, 08:12
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Треть донатов российской молодежи в мобильных играх пришлась на шутеры

И RPG
Согласно опросу Buzzoola, среди молодых людей от 18 до 24 лет постоянно играют в мобильные игры 38% девушек и 31% парней. О том, во что именно играет молодёжь и какие жанры в «тренде», рассказала Ольга Алексеева из RuStore.
Треть донатов российской молодежи в мобильных играх пришлась на шутеры

© Tanks Blitz

Она отметила, что у молодых игроков сложилось две модели поведения. Для коротких сессий «между делом» они скачивают игры-головоломки (на них приходится 29% загрузок), симуляторы (14%) и т.н. «казуальные» игры (10%).

А когда речь заходит о деньгах, молодёжь предпочитает тратить их на шутеры (30% всех покупок внутри игр), RPG (28%) и стратегии (15%).

В топе самых скачиваемых игр начала 2026 года оказались: головоломка «три в ряд» «Мир домовят», Tanks Blitz, Doomsday: Last Survivors, а также «Мастер сборки» и Vita Mahjong.

Источник:RuStore
Автор:Максим Многословный
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