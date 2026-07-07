Треть донатов российской молодежи в мобильных играх пришлась на шутеры

Она отметила, что у молодых игроков сложилось две модели поведения. Для коротких сессий «между делом» они скачивают игры-головоломки (на них приходится 29% загрузок), симуляторы (14%) и т.н. «казуальные» игры (10%).

А когда речь заходит о деньгах, молодёжь предпочитает тратить их на шутеры (30% всех покупок внутри игр), RPG (28%) и стратегии (15%).

В топе самых скачиваемых игр начала 2026 года оказались: головоломка «три в ряд» «Мир домовят», Tanks Blitz, Doomsday: Last Survivors, а также «Мастер сборки» и Vita Mahjong.