Треть мужчин-игроков предпочла управлять персонажем женского пола

Как оказалось, 29% игроков-мужчин выбирают персонажа-женщину. А вот женщины-игроки напротив редко предпочитают мужских персонажей — лишь в 9 % случаев.

Причины выбора женских персонажей разные. В некоторых играх это позволяет получить различные приятные поощрения, например бонусную статистику. Также считается, что в онлайн-играх к женщинам-персонажам относятся более доверчиво.

48% игроков-мужчин признались, что предпочитают отыгрыш персонажа, похожего на них самих. 22% заявили, что им не важен пол. 1% отметил, что вообще предпочитает играть за персонажей, которых не назовёшь ни женщиной, ни мужчиной. Среди женщин-игроков людей с такими предпочтениями 4%.

Также в опросе участвовали люди, которые не определяют себя ни как женщину, ни как мужчину. 33% из них играет за женских персонажей, 38% — за таких же небинарных персонажей, а 10% — за мужских персонажей. 19% всё равно.