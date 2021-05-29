Игры
Сегодня в 18:03
Треть выручки Electronic Arts составляют платные предметы из FIFA и NHL
Компания зарабатывает на этом миллиарды
Electronic Arts предоставила финансовый отчёт, из которого стало ясно, что компания заработала на режимах Ultimate Team в FIFA и NHL $1,62 млрд. Это 29% от всей выручки EA в 2021 году.
Всего за указанный период EA получила $ 5,6 млрд.
Стоит отметить, что выручка от Ultimate Team росла ежегодно в последние несколько лет. Компания сама признаёт, что её самый популярный онлайн-сервис — это дополнительный контент, доступный для режима Ultimate Team в спортивных франшизах.
Руководство Electronic Arts также рассказало, что некоторые из бизнес-моделей компании в играх попадают под действие новых законов, связанных с азартными играми. Это значит, что в скором времени выручка EA может упасть, так как правительство Великобритании хочет приравнять лутбоксы к азартным играм.