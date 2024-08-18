Ту самую шляпу Индианы Джонса из второго фильма продали за 630 000 долларов

Фетровая шляпа, происходящая из личной коллекции покойного каскадера Дина Феррандини, также надевалась во время съемок на плоту в США. На продажу выставлены неопубликованные фотографии Феррандини в костюмах, а также письмо о подлинности от его жены Киф Феррандини. Шляпа имеет коническую корону, обновленную по сравнению с предыдущим фильмом, и снабжена инициалами «I J».

На аукционе были представлены и другие примечательные предметы, такие как Бэтвинг из фильма «Бэтмен» 1989 года, который был продан за 406 250 долларов, и костюм убийцы из фильма «Крик» 1996 года, за который было выручено 270 900 долларов.