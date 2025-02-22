Twitch ограничит хранение данных, что ударит по архивам геймеров

Компания говорит, что это изменение призвано сократить расходы, поскольку хранение видео обходится дорого. Хотя Twitch утверждает, что только 0,5% создателей превышают лимит, это все равно означает, что миллионы часов контента могут быть потеряны. Особенно расстроены спидраннеры, которые используют функцию для сохранения рекордных забегов.

Критики отмечают, что Twitch принадлежит компании Amazon, которая управляет крупнейшей в мире платформой облачного хранения данных. Некоторые опасаются, что если в будущем Twitch понадобится сэкономить больше денег, то могут последовать более жесткие ограничения.