Twitch ограничит хранение данных, что ударит по архивам геймеров

Опубликовано 22 февраля 2025, 01:451 мин.
Twitch ограничит хранение данных, что ударит по архивам геймеровTwitch будет удалять архивные видеоролики длительностью более 100 часов
Twitch объявил о серьезном изменении правил хранения видео, которое вступит в силу 19 апреля 2025 года. Пользователи будут ограничены 100 часами сохраненных видеоданных, а любой избыточный контент будет удаляться — начиная с наименее просмотренных видео. Стримерам придется вручную удалять старые видео, иначе они рискуют потерять их автоматически.
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Компания говорит, что это изменение призвано сократить расходы, поскольку хранение видео обходится дорого. Хотя Twitch утверждает, что только 0,5% создателей превышают лимит, это все равно означает, что миллионы часов контента могут быть потеряны. Особенно расстроены спидраннеры, которые используют функцию для сохранения рекордных забегов.
Критики отмечают, что Twitch принадлежит компании Amazon, которая управляет крупнейшей в мире платформой облачного хранения данных. Некоторые опасаются, что если в будущем Twitch понадобится сэкономить больше денег, то могут последовать более жесткие ограничения.